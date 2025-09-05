Названы лучшие автомобили по цене и качеству в России

Автостат перечислил лучшие автомобили по цене и качеству в России

В августе 2025 года специалисты агентства «Автостат» провели опрос среди россиян и выяснили, какие авто считаются оптимальными по цене и качеству.

Так, лучшими по соотношению цена-качество респонденты считают японские автомобили, за которых проголосовало 42,5% россиян. Второе место заняла продукция немецкого автопрома, на которую указал каждый четвертый опрошенный (24,1%). На третьем месте находятся корейские машины с результатом 16%. Российские автомобили оказались на четвертом месте (7%), а китайские – на пятом (2,8%).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

