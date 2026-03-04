Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В «Атоме» отреагировали на жесткую критику таксистов

Motor: создатели электрокара «Атом» пообещали учесть критику таксистов в готовой машине
Атом

В компании «Кама» (разработчик электромобиля «Атом») заявили, что появление новой модели, особенно в коммерческом сегменте, закономерно порождает вопросы у потенциальных заказчиков, передает журнал Motor.

«Для таксомоторной отрасли ключевое значение имеют надежность, прогнозируемость затрат и экономическая эффективность. Именно поэтому мы внимательно анализируем поступающую обратную связь», — уточнили Motor в пресс-службе «Атома» на вопрос о критике электромобиля со стороны таксистов.

До этого член Общественного совета по развитию такси по Северо-Западному федеральному округу Андрей Белов в беседе с Motor назвал слабые стороны «Атома», которые, по его мнению, очевидны уже сейчас и могут помешать использованию электрокара в такси.

Стартап «Атом» обещает использовать обратную связь от будущих клиентов как основу для улучшения электромобиля и обещает гибко реагировать на актуальные рыночные запросы.

«Наша задача — не просто вывести электромобиль на рынок, а обеспечить его соответствие реальным потребностям клиентов на всех этапах эксплуатации», — пообещали авторы проекта.

Ранее журналисты перечислили минусы автомобиля «Атом».

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!