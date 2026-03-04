В «Атоме» отреагировали на жесткую критику таксистов

В компании «Кама» (разработчик электромобиля «Атом») заявили, что появление новой модели, особенно в коммерческом сегменте, закономерно порождает вопросы у потенциальных заказчиков, передает журнал Motor.

«Для таксомоторной отрасли ключевое значение имеют надежность, прогнозируемость затрат и экономическая эффективность. Именно поэтому мы внимательно анализируем поступающую обратную связь», — уточнили Motor в пресс-службе «Атома» на вопрос о критике электромобиля со стороны таксистов.

До этого член Общественного совета по развитию такси по Северо-Западному федеральному округу Андрей Белов в беседе с Motor назвал слабые стороны «Атома», которые, по его мнению, очевидны уже сейчас и могут помешать использованию электрокара в такси.

Стартап «Атом» обещает использовать обратную связь от будущих клиентов как основу для улучшения электромобиля и обещает гибко реагировать на актуальные рыночные запросы.

«Наша задача — не просто вывести электромобиль на рынок, а обеспечить его соответствие реальным потребностям клиентов на всех этапах эксплуатации», — пообещали авторы проекта.

Ранее журналисты перечислили минусы автомобиля «Атом».