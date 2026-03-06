Размер шрифта
«Не только транквилизаторы»: названы препараты, после которых нельзя за руль

Психиатр-нарколог Сараев призвал не садиться за руль после приема обезболивающих
MAYA LAB/Shutterstock/FOTODOM

Многие препараты влияют на способность человека управлять автомобилем, хотя при этом они не относятся к психотропным. В том числе сильно замедлить реакцию водителя могут таблетки от аллергии или обезболивающее, поэтому важно маркировать все лекарства, действие которых влияет на состояние человека, заявил 360.ru врач-психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

Он подчеркнул, что лекарства от аллергии, отпускающиеся без рецепта врача, блокируют H1-рецепторы, что провоцирует сонливость, заторможенность и даже может привести к потере сознания. Таблетки для гипертоников резко снижают давление, что также чревато опасными ситуациями за рулем, привел пример специалист.

Что касается психотропных препаратов, включая снотворные, транквилизаторы и антидепрессанты, то их обычно продают только по рецепту, а в инструкциях указывают риск управления машиной после приема. Сараев подчеркнул, что при назначении таких лекарств важно всегда консультироваться с врачом в том числе по этому вопросу.

«Населению нужно всегда объяснять, какие есть противопоказания. Предупрежден – значит, вооружен. Люди ну как реагируют? Если не написано, что запрещено, значит, разрешено», — подчеркнул врач, поддержав идею маркировать все лекарства, после употребления которых управлять авто опасно.

Ранее россиянам назвали конкретные лекарства, после которых нельзя садиться за руль.

 
