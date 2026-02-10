В Смоленской области пассажирский поезд врезался в «Газель»

МЖД: человек пострадал при столкновении поезда и «Газели» в Смоленской области

Поезд и автомобиль столкнулись в Смоленской области. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД) в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что авария произошла в 10:19 (совпадает с мск) на железнодорожном переезде между станциями Ракитная и Гусино. Водитель машины «Газель» выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом, следовавшим из Москвы в Минск. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния между транспортными средствами столкновения избежать не удалось.

«По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля доставлен в больницу. Пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались», — говорится в публикации.

Из нее следует, что в 11:25 (совпадает с мск) — после того, как «Газель» убрали с путей — пассажирский поезд отправился на станцию Гусино. Ожидается, что состав прибудет в 12:15 (совпадает с мск). На станции пассажиров пересадят в резервный поезд, чтобы они могли продолжить поездку в столицу Белоруссии.

«На период ожидания поезда в вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — подчеркнули в МЖД.

9 февраля поезд протаранил легковую машину в Ростовской области. В результате пострадали три человека, одного из них спасти не удалось.

Ранее в Мордовии поезд столкнулся с грузовиком.