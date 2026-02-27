Размер шрифта
АвтоВАЗ назвал ситуацию на рынке худшей за последние десятилетия

АвтоВАЗ: старт 2026 года стал худшим для авторынка за 20 лет
АВТОВАЗ

На АвтоВАЗе 2026 год начался хуже, чем прогнозировалось. Об этом заявил директор по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин, передает «Интерфакс».

«Это худшие январь-февраль за последние 20 лет. Если еще методику подсчета рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту еще хуже», — сказал он на форуме ForAuto 2026.

Из положительных моментов на рынке Костромин назвал отсутствие давления складов, тогда как раньше остро стояла проблема затоваривания. Специалист считает, что рынок может повторить результаты прошлого года. Он допустил восстановление рынка во втором полугодии и отметил необходимость «креативных идей».

26 февраля Костромин заявил, что «Автоваз» прогнозирует, что по итогам 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России сохранятся на уровне 2025 года. По его словам, изменений цен после январской корректировки не будет.

Ранее россиян предупредили о подорожании машин в 2026 году.

 
