Мужчина спалил машину и гараж, прогревая двигатель углями

В Белоруссии мужчина устроил пожар, прогревая авто горящими углями
Гродненское областное управление МЧС Республики Беларусь

Владелец автомобиля Volkswagen из Гродненской области Белоруссии пытался прогреть двигатель своего автомобиля, используя для этого горящие угли. Мужчина оставил их на двигателе, а сам ушел домой, сообщает Гродненское областное управление МЧС республики Беларусь.

Через некоторое время автомобилист заметил признаки пожара и поспешил вызвать сотрудников МЧС. Спасатели ликвидировали пожар, однако ни гараж, где стоял транспорт, ни саму машину спасти не удалось - они были полностью уничтожены огнем.

14 января автомобиль сгорел на трассе под Подольском в Московской области. По словам очевидцев, на место ЧП ехали кареты скорой помощи и пожарные машины, но из-за образующейся пробки экстренные службы не могли добраться до места пожара.

8 января в Усольском районе Иркутской области внедорожник Tank 300 и грузовик сгорели после лобового столкновения. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Tank 300, двигаясь со стороны Иркутска, допустил выезд на полосу встречного движения.

Ранее в Сочи иномарка сгорела на трассе.

