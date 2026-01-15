Мужчина спалил машину и гараж, прогревая двигатель углями

Владелец автомобиля Volkswagen из Гродненской области Белоруссии пытался прогреть двигатель своего автомобиля, используя для этого горящие угли. Мужчина оставил их на двигателе, а сам ушел домой, сообщает Гродненское областное управление МЧС республики Беларусь.

Через некоторое время автомобилист заметил признаки пожара и поспешил вызвать сотрудников МЧС. Спасатели ликвидировали пожар, однако ни гараж, где стоял транспорт, ни саму машину спасти не удалось - они были полностью уничтожены огнем.

14 января автомобиль сгорел на трассе под Подольском в Московской области. По словам очевидцев, на место ЧП ехали кареты скорой помощи и пожарные машины, но из-за образующейся пробки экстренные службы не могли добраться до места пожара.

8 января в Усольском районе Иркутской области внедорожник Tank 300 и грузовик сгорели после лобового столкновения. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Tank 300, двигаясь со стороны Иркутска, допустил выезд на полосу встречного движения.

