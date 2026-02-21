«Волга» возвращается: в России рассказали, сколько будут стоить новые модели легендарного бренда

Три новые модели автомобилей легендарного бренда выпустит нижегородский завод к концу 2026 года, их стартовая цена будет не менее 3 млн рублей. Об этом сообщает Shot.

Издание опубликовало эскизы новых авто, которые будут выпускать под маркой «Волга». Название немного изменят: вместо знакомого россиянам красного логотипа с оленем на руль и переднюю часть машин нанесут англоязычное наименование VOLGA.

Первой моделью станет седан бизнес-класса на базе Geely Preface, он будет стоить от 4 млн рублей. Две другие модели — кроссоверы на базе Geely Monjaro, их стоимость будет начинаться с 3 млн и будет варьироваться от конкретных комплектаций и дополнительных опций. На производстве будут применяться технологии, которые ранее использовали при выпуске Volkswagen Polo и Skoda Octavia, отмечает источник.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, какие новые автомобили появятся на российском рынке в 2026 году. По его информации, наибольшее число новинок ожидается от китайских брендов.

Ранее стало известно, что Volkswagen остановит выпуск ряда популярных моделей.