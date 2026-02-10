Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Автомобили

Аналитики не исключили ухода ряда автобрендов из России

«Автостат»: часть автобрендов может покинуть российский рынок уже в 2026 году
Нина Зотина/РИА Новости

До конца текущего года автомобильный рынок России может покинуть ряд брендов машин. Такое мнение высказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, передает «Автостат».

По его словам, новые проблемы у участников рынка могут возникнуть из-за повышенного утильсбора. Финансовое состояние концернов со слаборазвитой сетью дилерских центров в России продолжит ухудшаться. Уход из страны также будет грозить маркам с некачественными машинами, предположил Шапринский.

При этом эксперт не стал говорить, какие именно бренды могут покинуть Россию в ближайшее время. По его словам, многое будет зависеть от динамики продаж и конкурентоспособности бренда.

В статье говорится, что производители из Китая продолжают сталкиваться с ростом издержек на авторынке России на фоне сложной денежно-кредитной политики Центрального банка и регулярного повышения утильсбора. Эти моменты привели к резкому снижению спроса на новые машины. Подобной динамике поспособствовали в том числе низкая доступность автозаймов для многих россиян и общее подорожание автомобилей, продолжил автор.

Ранее владельцы кроссоверов Haval H9 и F7x пожаловались на проблемы с машинами из-за холодов.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!