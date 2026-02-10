Аналитики не исключили ухода ряда автобрендов из России

«Автостат»: часть автобрендов может покинуть российский рынок уже в 2026 году

До конца текущего года автомобильный рынок России может покинуть ряд брендов машин. Такое мнение высказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, передает «Автостат».

По его словам, новые проблемы у участников рынка могут возникнуть из-за повышенного утильсбора. Финансовое состояние концернов со слаборазвитой сетью дилерских центров в России продолжит ухудшаться. Уход из страны также будет грозить маркам с некачественными машинами, предположил Шапринский.

При этом эксперт не стал говорить, какие именно бренды могут покинуть Россию в ближайшее время. По его словам, многое будет зависеть от динамики продаж и конкурентоспособности бренда.

В статье говорится, что производители из Китая продолжают сталкиваться с ростом издержек на авторынке России на фоне сложной денежно-кредитной политики Центрального банка и регулярного повышения утильсбора. Эти моменты привели к резкому снижению спроса на новые машины. Подобной динамике поспособствовали в том числе низкая доступность автозаймов для многих россиян и общее подорожание автомобилей, продолжил автор.

