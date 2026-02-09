Специалист объяснил, что значит стук и скрип в машине при зимней езде

При зимней езде автомобиль часто начинает издавать странные звуки, включая поскрипывание и стук. Чаще всего это связано с тем, что в холодное время года возникают наледи в щелях и пустотах между элементами кузова, а отдельные детали могут замерзать. В этом чаще всего нет ничего страшного, поэтому тревожиться и немедленно бежать на диагностику не нужно, заверил автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Сами по себе холода могут порождать много разных звуков. Но крайне редко это действительно что-то фатальное, из-за чего нужно прервать поездку и срочно направиться в автосервис, — считает специалист. — Как правило, это звуки косметического характера — неприятные для слуха, но не влияющие на безопасность движения».

Он пояснил, что салоны могут издавать скрип на фоне потери эластичности и гибкости материалов при холоде. При этом некоторые элементы обледеневают, начинают перекатываться и стучать. Например, в современных авто часто это бывает в зоне дворников, где скапливаются снег и лед. Кроме того, звуки могут исходить из водосточных желобов справа и слева от багажника седанов – их издают небольшие кусочки льда, пояснил Балабас.

Есть масса других причин, которые на фоне холода приводят к появлению странных звуков во время езды, однако редко они являются серьезными поводами для диагностики, считает автоэксперт. Он посоветовал зимой воздерживаться от езды по кочкам, обязательно прогревать машину перед дорогой, а также первые километры пути проезжать медленно и осторожно, чтобы все детали и шарнирные части прогрелись и адаптировались к работе.

Ранее водителям рассказали, как часто нужно мыть автомобиль зимой.