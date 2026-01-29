Стала известна причина изъятия автомобильных номеров «ЕКХ»

Изъятие госномеров серии «ЕКХ» в России связано с необходимостью защиты силовиков от компрометации, сообщает Telegram-канал Mash. Автомобили с такими знаками привлекают повышенное внимание иностранных спецслужб и недоброжелателей, что создает угрозу безопасности их владельцев.

Это подтверждает разъяснение, полученное жителем Нижнего Новгорода от регионального ГУ ОБДД после отказа в возврате изъятого номера. В ведомстве сослались на «свежее распоряжение» и ограничения, установленные федеральными законами № 144 и № 57, направленные именно на предотвращение компрометации информации.

Таким образом, сокращение количества машин с «ЕКХ» в гражданском обороте позволит минимизировать риски для жизни владельцев таких автомобилей. Дополнительно эта мера поможет пресекать нарушения ПДД со стороны водителей, которые, используя ассоциацию номеров с властными структурами, пытаются создать себе привилегированный статус на дороге.

Серия «ЕКХ» была введена в 1996 году для служебного транспорта ФСО, ФСБ и высокопоставленных чиновников. Со временем номера стали доступны и обычным автовладельцам, однако их устойчивая репутация в народе — «Еду Как Хочу» или «Единое Кремлёвское Хозяйство» — сохранилась. В настоящее время идёт процесс полного вывода серии из оборота: в ГИБДД уже не регистрируют эти номера при переоформлении автомобиля на нового владельца.

