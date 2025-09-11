На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали три китайских автомобиля с ненадежными «роботами»

Fresh назвал три китайских кроссовера с ненадежными роботизированными коробками
Пресс-служба Geely

Среди подержанных китайских автомобилей с роботизированными коробками передач быстрее всего этот агрегат выходит из строя у моделей Great Wall Wingle 6, Geely Coolray и Chery Tiggo 8. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«На Great Wall Wingle 6 устанавливалась коробка GWM 7DCT450, которой свойственны такие проблемы, как рывки при переключениях передач, заметные задержки при ускорении вверх по склону, а также — повышенный риск повреждения гидравлической плиты и датчиков вследствие загрязнений масла. Средний ресурс эксплуатации этого «робота» — около 150–180 тыс. километров», — сообщил эксперт.

Модель Geely Coolray оснащена «роботом» Ningbo 7DCT330, у которого также проявляются частые рывки и толчки, трудности с движением в гору. Средний ресурс варьируется в зависимости от условий эксплуатации, однако при бережном обращении может достигать примерно 150–200 тыс. километров.

На Chery Tiggo 8 стоит коробка SAGW DCT 380. У нее быстро изнашивается алюминиевая вилка переключения передач. На этих КПП возможны сбои в управлении двигателем из-за неверной калибровки электронного модуля. Средняя продолжительность бесперебойной работы составляет порядка 150–200 тыс. километров, отметил специалист.

Ранее стало известно, после какого пробега автомобиль становится опасным.

