Автомобили Porsche превратились в «кирпичи» в России. Audi и Volkswagen — в зоне риска

Вслед за Porsche в России могут обездвиживаться автомобили Audi и Volkswagen

Системный сбой, который накануне обездвижил сотни автомобилей Porsche в России, грозит автомобилям всех брендов немецкой группы Volkswagen, выяснила «Газета.Ru». Владельцы переставших заводиться немецких машин вынуждены обращаться к хакерам для удаления VIN-номеров из базы немецкого автопроизводителя. О внезапной проблеме с «окирпичиванием» иномарок в России – в материале «Газеты.Ru».

Жительница Санкт-Петербурга Ольга, владеющая кроссовером Porsche Macan 2017 года выпуска, приобретенным у официального дилера немецкой марки в России, рассказала «Газете.Ru», что столкнулась с проблемой 1 декабря.

«Вчера утром отвезла ребенка в сад, собиралась ехать обратно домой, а машина заводится и тут же глохнет. Загорается куча ошибок, загнала их в ИИ – пишет, что проблема с коробкой. Вызвала эвакуатор, поехала в сервис,

по приезде увидела, что еще несколько человек свои машины на эвакуаторах привезли»,

— поделилась она.

По словам Ольги, после диагностики выяснилось, что это ошибка 80530F — «иммобилайзер, блокировка повторного пуска через блок управления дополнительной сигнализации».

Аналогичная проблема была и с машинами остальных прибывших к официальному дилеру автовладельцев, уточнила Ольга.

close Porsche

«Мы поняли, что дело не в одном конкретном автомобиле, а глобально кто-то дистанционно блокирует авто. «Официалы» не могли помочь с этой проблемой,

предложили обратиться к «айтишникам, которые дистанционно подключатся к автомобилю,

перепрошьют его и удалят VIN-номер авто из базы Porsche», — сказала «Газете.Ru» владелица проблемного Porsche Macan.

Такая манипуляция помогла устранить неисправность, и в течение суток она снова не проявлялась.

По данным Telegram-канала Shot, сотни автомобилей Porsche «превратились в кирпичи» в разных российских городах – в том числе в Москве и Краснодаре. В качестве возможных причин сбоя SHOT упомянул проблемы со связью и сбой заводской охранной системы, установленной в автомобилях.

«Водители уверяют, что обойти проблему можно, отключив аккумулятор на 10 часов»,

— отмечается в публикации SHOT.

Немцы не виноваты

Российское представительство Porsche подтвердило проблемы с запуском двигателя у автомобилей Porsche в России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на компанию «Порше Руссланд».

«ООО «Порше Руссланд» сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя», — цитирует агентство сообщение компании.

В представительстве Porsche уточнили, что по результатам предварительной оценки следует, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей, и пообещали раскрыть позднее результаты более детального изучения ситуации.

В «Porsche Club Россия» сообщили, что массовые сбои автомобилей Porsche вызываны проблемами со связью.

«Из-за ограничений (производителя или Роскомнадзора) и блокировок некоторых каналов связи,

которые затрагивают работу модуля, возникает конфликт, и автомобиль может перейти в защитный режим», — отмечается в сообщении Telegram-канала «Porsche Club Россия».

След ведет к ИИ

Сбой в машинах Porsche совпал по времени с внедрением искусственного интеллекта в инфраструктуру одного из крупнейших европейских операторов связи, обратила внимание «Газеты.Ru» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Данные системы, спутниковые, управлялись не напрямую Porsche Group, а компанией Vodafone. Это один из крупнейших в мире операторов сотовой связи.

Именно 28 ноября, когда мы начали фиксировать обращения клиентов, они выложили на своем сайте информацию, что запустили процесс внедрения новых технологий, на основе ИИ.

И могут быть различные сбои. Возможно, это и есть ответ на вопрос, что случилось», — предположила Трушкова.

По ее словам, большинство обращений с неисправностью штатной противоугонной телематики, блокирующей мотор, связаны с кроссоверами Macan и Cayenne разных годов выпуска — от 2013-го до 2020-го. При ремонте блок телематики снимается, полностью перезагружается и перезаписывается, стоимость такой услуги — 20 тыс. рублей.

«В автомобилях есть спутниковая система, штатная сигнализация. И проблема в том, что блокируется блок телематики, потому что

он по какой-то причине видит ошибку по положению спутников.

То есть, по данным блока телематики, положение спутников не соответствует действительности. Проще говоря, ему «кажется», что машину пытаются угнать или уже угнали», — описала суть коллизии директор по сервису «Рольфа».

close УФССП России по Тюменской области

Из-за общей компонентной базы и IT-инфраструктуры вслед за Porsche сбой затронет автомобили и других брендов концерна Volkswagen Group — Audi, Volkswagen, Skoda, Lamborghini, SEAT, полагает основатель сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов.

«То же самое может быть и у них.

Удаленный доступ к серверам концерна имеет одну и ту же систему безопасности,

для концерна выгодно использовать одно и то же программное обеспечение для всех брендов. Риски есть и у других машин», — предупредил Курчанов в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт предположил, что массовые проблемы с запуском автомобилей Porsche в России являются результатом хакерских действий, и усомнился в том, что на это повлияли работающие в России средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и отключения мобильного интернета.

«Штатная система безопасности не предусматривает такого алгоритма, что во время пропадания связи будет включаться блокировка.

Это крайне небезопасно, и любой здравомыслящий производитель исключает такую возможность на уровне алгоритмов», — добавил Курчанов.

По его словам, дистанционная блокировка двигателя на уровне заводов-изготовителей не предусмотрена, такой прямой функции нет, но с технической точки зрения, на хакерском уровне, это возможно.

«Производитель этого делать не будет, даже если он ушел с рынка. Это серьезные репутационные риски, это бизнес, они вне политики. Иначе их машины просто перестанут покупать в других странах. Я думаю, это произошло на уровне хакинга», — заключил Курчанов.