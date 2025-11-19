На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автоэксперт спрогнозировал последствия от новых правил экспорта китайских машин

Автоэксперт Хайцеэр: новые правила ввоза китайских авто сделают их недоступными
true
true
true
close
Global Look Press

Новые правила экспорта китайских машин сделают их недоступными для людей, заявил НСН автоэксперт Ян Хайцеэр.

«Ограничения приведут к тому, что такие машины просто станут недоступными, параллельный импорт сбавит обороты. Какая-то лазейка найдется, но этих автомобилей будет существенно меньше. Словом, трагедии не будет, но проблем прибавится», — сказал Хайцеэр.

Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомобилей, которые вывозились за рубеж под видом подержанных. Новые правила министерства торговли КНР потребуют от экспортеров либо ждать 180 дней после регистрации машины, либо получать официальное разрешение производителя.

Реформа направлена на борьбу со схемами, когда автомобили с нулевым пробегом регистрировались как подержанные для их последующего экспорта. По данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, в прошлом году почти 13% машин на вторичном рынке имели дату регистрации менее трех месяцев и пробег до 50 км.

Ранее стало известно, что китайские автокомпании вывели из России 1 трлн рублей.

