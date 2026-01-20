Размер шрифта
Автоэксперт оценил идею наказывать за ксеноновые фары

Автоэксперт Баканов выступил за уменьшение числа машин с ксеноном на дорогах
Автоэксперт Петр Баканов в беседе с РИАМО прокомментировал идею руководителя Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы.

Специалист подчеркнул, что уменьшение числа автомобилей с агрессивным «ослепляющим» светом или раздражающими стопсигналами пойдет на пользу всем участникам движения.

«Но надо понимать, что наказание за нештатную установку фар с ксеноном уже существует, поэтому необходимость дополнительных ужесточений остается открытой», — отметил Баканов.

Соответствующее предложение Шапарин направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Ксеноновые фары, по его словам, мешают пользоваться зеркалами заднего вида и слепят водителей встречных автомобилей, все это существенно угрожает безопасности дорожного движения.

Еще одной проблемой глава автомобильного союза назвал глушители без катализаторов и сажевых фильтров, из-за которых автомобили создают огромное количество шума, едкого запаха и выбросов вредных газов в атмосферу.

Ранее в ГИБДД рассказали, как правильно ездить на машине в снегопад.

