Пистолет высокого давления искалечил петербуржца на автомойке

Пистолет высокого давления отлетел в голову петербуржцу, пытавшемуся очистить свою машину на мойке самообслуживания, сообщает Mash на Мойке. Инцидент произошел на Геологической улице.

«Сразу после оплаты пистолет с водой вылетел из футляра, сорвавшись под давлением, и огрел мужчину по голове. Взять оборудование в руки клиент попросту не успел. Со слов его жены, сильнейшая струя начала подаваться сразу после выбора программы «вода» — стопор в тот момент не сработал», — сообщает канал.

У мужчины сотрясение мозга и огромная шишка на лбу. Связаться с владельцами автомойки супруги пока не смогли.

До этого стало известно, что пользование мойкой самообслуживания может привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля.

Кроме того, вода, используемая на таких мойках, может быть жесткой или содержать примеси. Это может привести к образованию накипи на нагревательных элементах и другим повреждениям, особенно если используются горячая вода и высокое давление.

Также чрезмерное давление воды может повредить уплотнители, патрубки и резинки, что может привести к утечкам и другим проблемам в будущем.

Ранее сообщалось что немецкий Kärcher запретил серый ввоз своих автомоек в Россию.