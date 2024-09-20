Россиянам рассказали, чем опасны для автомобиля мойки самообслуживания

Пользование мойкой самообслуживания может привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игоря Боярского.

«При использовании сильных щеток или наждачной губки на мойках самообслуживания можно случайно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, если в них есть песок или другие абразивные частицы», — сказал Боярский.

Кроме того, вода, используемая на таких мойках, может быть жесткой или содержать примеси. Это может привести к образованию накипи на нагревательных элементах и другим повреждениям, особенно если используются горячая вода и высокое давление.

Также чрезмерное давление воды может повредить уплотнители, патрубки и резинки, что может привести к утечкам и другим проблемам в будущем.

Кроме того, при использовании моек самообслуживания может остаться грязь в труднодоступных местах, например, вокруг тормозных суппортов что может привести к коррозии.

До этого стало известно, что чаще всего автомобильные люки начинают пропускать воду из-за старых уплотнителей или засоренных дренажных отверстий.

Третья распространенная причина — проблемы с электрикой. Когда есть отверстие в крыше, даже с идеальным уплотнителем, при эксплуатации вода проникает в определенные узлы электрики. В этом случае могут пострадать провода, датчики, механизмы люка.

Четвертая причина проблем с люком — его подвижность, из-за которой со временем могут перетираться кожухи проводов или сами провода. Соответственно, электричество перестает поступать и возникают сложности с управлением механизмом.

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