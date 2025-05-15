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Немецкий Kärcher запретил серый ввоз своих автомоек в Россию

ФТС запретила «серый» импорт автомоек Kärcher в Россию
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Karcher

Производитель моек высокого давления и другой техники для уборки Kärcher запретил «серый» импорт своей продукции в Россию. Это произошло, потому что немецкая компания не уходит из нашей страны, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Kärcher (а точнее его 100% дочка ООО «Керхер») обратился в ФТС России с просьбой о запрете «серого» ввоза своей продукции. И, как следует из письма ФТС, разосланного по своим подразделениям, ведомство намерено его исполнять», — отмечается в публикации.

После обращения Kärcher Федеральная таможенная служба разослала своим подразделениям письмо, в котором указала, в случае выявления товаров с признаками нарушения интеллектуальной собственности, принимать меры в соответствии с законодательством РФ в сфере таможенного регулирования и правом Евразийского экономического союза.

Ранее были названы официальные цены кроссоверов Li Auto в РФ.

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