Горьковский автозавод подал иск к немецкому производителю оборудования

Горьковский автозавод подал иск на €493,8 тысяч к компании Starrag GmbH

Горьковский автомобильный завод подал иск на €493,8 тыс. к немецкой компании Starrag GmbH. Об этом сообщает nn.ru.

«Starrag GmbH — один из ведущих производителей оборудования в сфере обработки металлов. В чем заключается претензия ГАЗа к иностранному предприятию, не раскрывается. Всего нижегородский завод намерен взыскать с компании 493,8 тысячи евро — это почти 45 млн рублей», — сообщает портал.

Отмечается, что рассматривать дело Арбитражный суд начнет в октябре 2026 года.

На мощностях ГАЗа до 2022 года собирали автомобили Volkswagen и Skoda. В 2023 году нижегородский автозавод подал против Volkswagen иск в связи с разрывом сотрудничества. В 2024 году Арбитражный суд Нижегородской области взыскал c Volkswagen 16,9 млрд рублей.

В 2025 году право требования с VW этих сумм приобрело за 120 млн рублей созданное в начале года АО «Камея». Оно обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о локальном банкротстве Volkswagen AG.

Ранее сообщалось, что автозаводу в Финляндии грозят массовые сокращения из-за Mercedes-Benz.