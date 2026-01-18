Размер шрифта
Импорт автомобилей из Южной Кореи в РФ вырос в 2 раза

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Южная Корея по итогам 2025 года увеличила поставки легковых автомобилей в Россию почти вдвое, до максимума с 2021 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

«За весь прошлый год российские компании ввезли автомобилей из Южной Кореи на $1,04 млрд против $588,8 млн годом ранее. Больше последний раз было в 2021 году, когда продажи составили 2,6 миллиарда долларов», — сообщает агентство.

Отмечается, что поставки грузовиков из Южной Кореи почти прекратились, сократившись за год до $43 тыс. против $1,25 млн годом ранее.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Кроме того, Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

Ранее импорт новых грузовиков в Россию сократился в 10 раз.

