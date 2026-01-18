Размер шрифта
Автоэксперт Целиков: импорт новых грузовиков в Россию сократился в 10 раз
Импорт новых грузовых автомобилей в Россию в 2025 году сократился в 10 раз, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В 2025 году в Россию ввезли 7,9 тысячи новых грузовых автомобилей. Это почти в 10 раз меньше, чем в 2024 году (76,2 тыс шт)», — сообщил эксперт.

По его словам, 96,5% объема ввоза это тяжелые грузовые автомобили (HCV свыше 16т). Среднетоннажники (MCV) в Россию практически не везут.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее на российский рынок вышла новая китайская марка.

