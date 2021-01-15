200-я «Газель» не проехала под мостом «Газель не проедет»
В Санкт-Петербурге отмечают юбилей — под низким мостом с плакатом «Газель не проедет» под Софийской улицей не прошла 200-я «Газель». Фотографии очередной неудачной попытки прорыва появились в Twitter-аккаунте «Мост глупости», в котором следят за судьбой моста и его гостей.
Как сообщили «Газете.Ru» в Дирекции по организации дорожного движения города, новых дорожных знаков в этом месте устанавливать не планируется. Дорожники объяснили это тем, что имеющиеся знаки установлены согласно ГОСТу, а «мост — это не елка». Ранее в Смольном заявили, что не собираются реконструировать мост.
Аварии под мостом на Ленсоветской дороге происходят в Петербурге на протяжении многих лет, повреждения и обломки машин видны даже на снимках снимках из карт Google и панорамах «Яндекса» 2013 года. В разное время около моста устанавливали различные знаки, баннеры и таблички. За 50 метров появилась габаритная рамка с обозначением максимальной высоты (2,7 м), под которой продолжили спокойно проезжать автомобили. Сама рамка оказалась слишком высокой, а висящие на ней дощечки, задевающие кузов, давно исчезли. Потускнел и баннер «Газель не проедет», который сделал дорожное сооружение популярным в соцсетях.
Как «Газели», а также другие грузовики и автобусы не проезжают под печально известным мостом, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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