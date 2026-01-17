Видео: автомобиль с человеком провалился под лед в Новороссийске

В Новороссийске автомобиль с человеком провалился под лед. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Машина провалилась под лед на Суджукском мысе в Новороссийске. Тонкая корочка покрыла косу, но водителя это не остановило, и он все равно туда зачем-то выехал», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автомобиль ушел под лед не полностью: под водой находится только боковая часть машины.

До этого в Челябинской области иномарка с людьми влетела в большегруз. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу движения и врезается в большегруз, от удара легковой автомобиль разворачивает на скользкой дороге. Далее на записи заметно, что Kia получила серьезные повреждения: у машины смят кузов, разбит капот и бампер, при этом автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

