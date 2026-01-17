Размер шрифта
Молодые новгородчанки влетели на тюбинге в автомобиль и не выжили

В Новгородской области девушки на тюбинге влетели в Lada и не выжили 
В Новгородской области девушки влетели на тюбинге в Lada. Об этом сообщает Управления Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 16 января 2026 года, в 21:40 в г. Сольцы на ул. Новгородская водитель, молодой человек 2005 г.р., управляя а/м «ВАЗ 2114», осуществлял буксировку тюбинга, на котором находились два человека (девушки, личности устанавливаются). Во время буксировки тюбинг совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении а/м «ВАЗ 2112», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП девушки получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в городе Находка Приморского края Toyota Vitz столкнулся с пассажирским автобусом. От сильного удара общественный транспорт отбросило на газон. Очевидцы запечатлели последствия ДТП.

Ранее в Карелии на видео сняли, как авто влетело в ребенка на проезжей части.
 
