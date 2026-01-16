Автоэксперт объяснил, как безопасно завести автомобиль в мороз

Самой распространенной причиной, по которой автомобиль не заводится в сильный мороз, является разряженный аккумулятор. Для того чтобы не столкнуться с этой проблемой или решить ее без рисков, необходимо следовать нескольким правилам. Об этом Life рассказал автоэксперт Иван Зенкевич.

Специалист объяснил, что в сильный мороз аккумулятор машины стоит заносить в теплое помещение на ночь. Делать это рекомендуется несмотря на то, что современные автомобили успешно переносят температуру до -25°C.

По словам автоэксперта, зимой важно избегать прикуривания, поскольку оно может спровоцировать сбои в электронике транспортного средства.

«Однако, если все же необходимо, делайте это правильно: подключайте минусовый провод к корпусу или металлической части двигателя, а не к аккумулятору. Прикуривайте от заведенного автомобиля (не заглушенного), а если двигатель не заводится сразу — не мучайте его, давая слишком много попыток», — посоветовал Зенкевич.

Он также напомнил, что короткие поездки негативно отражаются на состоянии аккумулятора, который не успевает окончательно зарядиться. В результате устройство находится в состоянии постоянного недозаряда, из-за которого быстро изнашивается.

Зимой особенно важно заряжать аккумулятор с помощью внешнего зарядного устройства. Благодаря этому удастся продлить срок его службы, отметил эксперт.

Автоэксперт Дмитрий Попов до этого рассказал, что хранение неиспользуемого в холодное время года в гараже может быть опасным для транспортного средства и привести к серьезным последствиям. По его словам, аккумулятор машины начнет терять свою квалификацию, поскольку у него не будет повторяемости циклов «заряд — разряд».

