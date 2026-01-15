Машина с человеком загорелась в Химках в момент жесткого ДТП и попала на видео

В Химках Kia с человеком влетел в автобус и воспламенился

В городе Химки Московской области автомобиль с человеком загорелся в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Машина загорелась после лобового столкновения с автобусом в Химках. На Шереметьевском шоссе автомобиль Kia врезался в автобус «ЛиАЗ». После столкновения легковушку охватило пламя», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что транспорт горит на проезжей части, при этом пламя охватило иномарку полностью. По данным канала, в результате аварии водитель Kia получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в серьезной аварии взорвалась фура, в салоне которой находился человек. Момент ДТП попал на видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. В результате аварии водитель большегруза не выжил.

Ранее автомобиль с москвичкой воспламенился на парковке.