Экстремалы устроили заезд на диване по льду подмосковного озера и это попало на видео

На видео попало, как экстремалы устроили заезд на диване по льду подмосковного озера

В Подмосковье экстремалы устроили заезд на диване по льду замерзшего озера, сообщает Telegram-канал 112.

«Да-да, вы все верно прочитали. Парни прицепили диван к электробайку и поехали «покорять океаны», — сообщает канал.

Судя по кадрам, электробайк едет по озеру со скоростью не менее 50 км/час. При этом сидящий на диване мужчина никак не зафиксирован. О том, сколько времени длилась поездка и чем она закончилась не сообщается.

До этого стало известно, что объявленного в розыск в России трэш-блогера Георгия Дзугкоева отправляют в тайскую тюрьму из-за секса с проституткой в кузове едущего пикапа.

«Гео теперь арестант. <...> Сейчас поеду чалиться, через пару лет увидимся», — заявил блогер в соцсетях.

О задержании треш-блогера стало известно 25 сентября. СМИ сообщили, что полиция Таиланда заинтересовалась им после видеоролика с публичным половым актом. На видео, вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа на глазах у других водителей.

Увидев ролик, власти Пхукета сочли такое поведение антирепутационным и объявили Дзугкоева в розыск.

Позже Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет и оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за экстремального интима.

