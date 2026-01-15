«Из машины вылазь!»: в Екатеринбурге гаишники задержали блогера Алишера

В центре Екатеринбурга сотрудники ГИБДД задержали местного блогера-таксиста Алишера, сообщает Telegram-канал «E1.RU. Новости Екатеринбурга».

Отмечается, что все произошло рядом с улицей Восточная. На кадрах видно, что служебный автомобиль преследовал водителя, а потом полицейские дали сигнал с требованием остановиться. Тогда сотрудники подбежали к машине таксиста, сами расстегнули ему ремень и попросили выйти. После этого они провели обыск.

По словам Алишера, у полицейских была ориентировка, что в его автомобиле находятся запрещенные вещества или предметы.

Машину полицейские полностью осмотрели, но ничего не нашли.

До этого стало известно, что объявленного в розыск в России трэш-блогера Георгия Дзугкоева отправляют в тайскую тюрьму из-за секса с проституткой в кузове едущего пикапа.

«Гео теперь арестант. <...> Сейчас поеду чалиться, через пару лет увидимся», — заявил блогер в соцсетях.

О задержании треш-блогера стало известно 25 сентября. СМИ сообщили, что полиция Таиланда заинтересовалась им после видеоролика с публичным половым актом. На видео, вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа на глазах у других водителей.

Увидев ролик, власти Пхукета сочли такое поведение антирепутационным и объявили Дзугкоева в розыск.

Позже Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет и оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за экстремального интима.

