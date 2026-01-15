Размер шрифта
«Пока это все проект на бумаге»: глава РОАД высказался об автомобиле «Атом»

Глава РОАД Подщеколдин назвал автомобиль Атом проектом на бумаге
РИА Новости

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин высказался в интервью порталу Бизнес Online» о проекте автомобиля «Атом».

«Задумка-то хорошая, но, как всегда, от реализации она зачастую отличается. Во-первых, пока это все проект на бумаге. Пока абсолютно не ясно, на какой площадке он будет выпускаться, в каком количестве и какая в итоге будет действительная розничная цена. Автомобиль такой компактный, извините, более тесный», — заявил Подщеколдин в ответ на вопрос о перспективах «Атома».

По его словам, пока не очевидно, кто сможет наладить сборку автомобиля тысячами штук. Сформировать хорошую цену при малом выпуске очень сложная задача, пояснил Подщеколдин.

По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Предсерийная сборка прототипов стартовала в начале 2025 года. По словам разработчиков, увидеть автомобили на дорогах можно будет уже весной 2026-го. Их планируют выпускать в трёх модификациях: для частного пользования, такси и каршеринга.

Цена автомобиля составит 3,9 млн рублей.

Ранее на российский рынок вышла новая китайская марка.

