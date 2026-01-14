Размер шрифта
Jaecoo J8 самопроизвольно открыл окна и двери на морозе в России

Shot: китайские автомобили начали сами открывать окна и двери на морозе
Кроссовер Jaecoo J8 в России сам открыл на морозе окна и двери, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

«Тачка неожиданно разблокировалась — окна и двери были открыты всю ночь, из-за чего салон подмёрз и его замело снегом. При этом, как отмечает хозяин, это не первый случай самопроизвольной разблокировки машины», — отмечается в публикации.

На такую проверку с китайскими автомобилями жалуются и другие автовладельцы: окна машин открываются после того, как разряжаются их аккумуляторы, или из-за плохо прикрученных аккумуляторных клемм, утверждает «Shot Проверка». Кроме того, окна могут самопроизвольно открыться, если в машине автоматически включится режим проветривания. Его автоматическую активацию можно отключить в настройках.

Ранее в Москве горящий мужчина выскочил из гаража и рухнул в сугроб.

