Меладзе дал интервью по поводу спасенного им снеговика

Снеговик которого спас тракторист Звиади Меладзе в Оренбурге, до сих пор стоит на безопасном месте, радуя детей. Об этом сообщает портал телекомпании «Оренбургское региональное телевидение» (ОРТ).

«Снежный друг до сих пор украшает двор и даже стал популярным среди горожан. Люди идут посмотреть, целый ли он. Для одних снеговик стал поводом улыбнуться, для других напоминанием о том, что даже в самой рутинной работе есть место человечности», — сообщает портал.

По словам Звиади Меладзе, ему стало жалко снеговика, так как его сделали дети.

О том, что в Оренбурге водитель экскаватора во время расчистки двора переставил снеговика, чтобы не повредить его, стало известно 13 января.

6 января мужчина, как обычно, вышел в свою дежурную смену. Он не ожидал встретить на своем пути снеговика. Но ломать его попросту стало жалко, ведь его наверняка сделали дети. Мужчина вышел из кабины, поднял снеговика, убрал с дороги и погрозил ему пальцем, чтобы тот не упал. После чего поехал дальше.

До этого в центре Москвы робот-доставщик не уступил дорогу автомобилю Aurus Senat с включенными спецсигналами.

На кадрах видно, что робот-курьер выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора сразу после того, как по улице проехал автомобиль ДПС включенными спецсигналами. За полицейской машиной следовал черный Aurus Senat с мигалками, водитель которого остановился и пропустил автоматического доставщика. Затем лимузин продолжил движение.

Ранее робот-доставщик скинул оседлавшего его нетрезвого москвича.
 
