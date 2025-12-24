На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Limited Edition: УАЗ готовит доработанные внедорожники для требовательных фанатов марки

УАЗ планирует наладить выпуск ограниченной серии своих внедорожников
УАЗ

Ульяновский автозавод планирует организовать производство лимитированных версий своих внедорожников. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода.

«В перспективе новые лимитированные версии автомобилей непременно появятся в модельной линейке УАЗа. Как вы знаете, в 2026 году на рынок выйдут новинки от УАЗа и предприятие сосредоточится на продвижении новых продуктов. Вопрос о выпуске спецверсий на их базе будет рассматриваться не раньше конца следующего года», — сообщили в пресс-службе.

Выпуск автомобилей ограниченной серии (Limited Edition) — это распространенная мировая практика в автомобильной промышленности. Зачастую крупнейшие автоконцерны приурочивают такие модификации к важным вехам в истории компании, модели или событиям в стране завода-изготовителя.

Одним из последних лимитированных автомобилей УАЗа стала «Буханка» — модель СГР (Старый грузовой ряд), выпущенная в 2023 году к 65-летию оригинального фургон. Машина была доступна только в двух цветах кузова — в желтом или зеленом «Рапторе». Стандартный интерьер дополнен контрастной износостойкой обивкой сидений с водоотталкивающей пропиткой и двойной белой прострочкой, а также настилом пола с противоскользящим покрытием. На левой боковине кузова машин в юбилейной версии есть шильдик «65 лет».

Тогда «Буханка» получила силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, защиту рулевых тяг, лебедку и шины для бездорожья, легкосъемное тягово-сцепное устройство и запасное колесо на специальном выносном кронштейне в задней части автомобиля. В список оснащения также вошли аккумулятор повышенной емкости, выведенные на раму сапуны мостов и опциональная принудительная блокировка дифференциала.

Ранее сообщалось, что УАЗ решил пока не выпускать гибридные автомобили.

