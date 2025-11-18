На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китайский автобренд Kaiyi продолжит работу в России

«Российская газета»: китайский автобренд Kaiyi остается в РФ
KAIYI

Калининградский завод «Автотор» опроверг появившуюся в сети информацию о прекращении сборки автомобилей китайской марки Kaiyi и ее возможном уходе с российского рынка. Как заявили «Российской газете» в пресс-службе бренда, все соглашения выполняются.

«Автотор» по-прежнему выполняет все контрактные обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве с маркой Kaiyi. Официальный дистрибьютор Kaiyi в России обеспечивает гарантийные обязательства марки и выполнение технического обслуживания реализованных автомобилей на базе дилерских предприятий в крупнейших городах РФ», - рассказали в компании.

До этого седан Kaiyi E5, который выпускается на калининградском «Автоторе», получил новую базовую версию.

В новом исполнении Standart автомобиль получил галогеновые фары головного света вместо светодиодных, 16-дюймовые диски, камеру заднего вида вместо системы кругового обзора и монохромный дисплей приборной панели. Седан лишился контурной подсветки салона, люка с электроприводом и беспроводного зарядного устройства, передних боковых подушек безопасности и автоматического складывания боковых зеркал.

Кроме того, в начальной версии Kaiyi E5 обивка сидений выполнена из ткани вместо кожи, отсутствует ручная регулировка сиденья водителя в шести направлениях, есть только передний подлокотник и два USB-разъема спереди (в более дорогой версии Luxury разъем есть и сзади). Седан оснащен турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (210 Нм) и вариатором.

Ранее были названы 5 самых дешевых китайских седанов в России.

