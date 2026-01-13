Размер шрифта
GAC сохранил уровень продаж в России на фоне падения рынка

GAC смог удержаться от падения продаж автомобилей в России
GAC

Китайский автобренд GAC в 2025 году продал на российском рынке 20 тыс. автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть у «Газеты.Ru»).

«Одним из ярких достижений стал исторический результат в июле — GAC занял 5-е место в ежемесячном рейтинге продаж новых автомобилей, что стало рекордом для бренда. За весь 2025 год компания продала 20 тыс. автомобилей, что подтверждает стабильный спрос на продукцию и высокую привлекательность бренда среди российских автолюбителей», — сообщили в компании.

Там отметили, что в 2025 году на российском рынке появились спортивный седан GAC Empow, обновленный кроссовер GAC GS8, а также обновленная версия семейного кроссовера GAC GS4, доступная с передним и полным приводом.

До этого стало известно, что компания Jaecoo объявила о начале продаж в России обновленного кроссовера J7.

Обновленный кроссовер Jaecoo J7 оснащен 1,6-литровым турбированным мотором с двумя вариантами форсировки (150 и 186 л.с.) и роботизированной семиступенчатой трансмиссией. Менее мощный мотор имеет переднеприводная модификация, более мощный — полноприводная.

Внешне от дорестайлингового J7 обновленный кроссовер отличается дизайном передней части, такая модель напоминает известный в России паркетник Range Rover Evoque.

В базовой комплектации Urban автомобиль оборудован 18-дюймовыми литыми дисками, полностью светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем и зимним пакетом, включая обогрев лобового стекла, форсунок и сидений переднего ряда.

Ранее в Китае начались продажи обновленного внедорожника Tank 400.

