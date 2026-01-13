Размер шрифта
Грузовой поезд врезался в легковую машину в Адыгее

На железнодорожном переезде в Адыгее столкнулись поезд и легковой автомобиль
Telegram-канал Южная транспортная прокуратура

Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде между станциями Тульская и Майкоп в Республике Адыгея. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что схода подвижного состава с рельсов в результате ДТП не произошло. Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.

«Белореченской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в заявлении.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии. Ожидается, что по итогам проверки сотрудники прокуратуры рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования.

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в Telegram-канале написала, что в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. В публикации уточняется, что это предварительная информация.

8 января в Подосиновском районе Кировской области грузовой поезд протаранил легковую машину. Автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В пресс-службе Горьковской железной дороги подчеркнули, что авария не повлияла на движение пассажирских поездов.

Ранее в Сахалинской области поезд врезался в автомобиль на переезде.

