«Водитель не реагировал»: в Москве автобус зажал и протащил девочку по асфальту

В Москве автобус протащил застрявшую в дверях девочку по асфальту

На северо-востоке Москвы автобус протащил застрявшую в дверях девочку по асфальту, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Автобус тронулся с места до того, как 13-летняя девочка-подросток успела выйти. Инцидент произошел 12 января.

«Девочку зажало закрывшимися дверями, ее протащило около 10 метров, после чего она оказалась в западне — между автобусом и дорожным полотном. На крики ребенка водитель никак не реагировал», — рассказал «Осторожно, Москва» очевидец происшествия.

Ребенка с различными травмами увезли на реанимационном автомобиле в больницу. О состоянии девочки ничего неизвестно.

До этого автобус протащил по асфальту женщину, которой дверями зажало ногу. Об инциденте, который произошел в Казани, сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Водитель не убедился, что все пассажиры вышли из автобуса, и закрыл двери. В результате двери защемили ногу 59-летней женщины. В итоге она упала и ее немного протащило по дороге.

Врачи диагностировали горожанке ушиб поясницы, но от госпитализации она отказалась. Заявления в полицию тоже не поступило.

