Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

В Красноярском крае ограничили движение на федеральной автодороге из-за ДТП

МВД: на автодороге Р-255 «Сибирь» под Красноярском ограничили движение из-за ДТП
Telegram-канал МВД 24

Авария с участием семи транспортных средств произошла на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Об этом сообщило региональное управление министерства внутренних дел России в Telegram-канале.

Предварительно, машины столкнулись на 679-м км автодороги. К текущему моменту никто из участников ДТП за медицинской помощью не обращался.

«Движение в сторону Красноярска по обеим полосам приостановлено», — подчеркивается в заявлении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

11 января в Республике Бурятия произошла авария с влетевшим в остановку автомобилем. На Ключевской улице в Улан-Удэ машина заехала на территорию, где стояли ожидавшие трамвая люди, а затем вылетела на рельсы. По словам очевидцев, в этот момент на остановке находились два человека — они получили травмы. На место ДТП выезжали сотрудники правоохранительных органов и медики.

За день до этого на улице Богдана Хмельницкого в Омске автомобиль «ВАЗ» сбил трех детей, переходивших дорогу в неположенном месте. Пострадали два мальчика 2010 и 2013 годов рождения, а также восьмилетняя девочка. Их доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Республике Коми машина столкнулась с грузовым поездом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606715_rnd_6",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+