В Красноярском крае ограничили движение на федеральной автодороге из-за ДТП

Авария с участием семи транспортных средств произошла на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Об этом сообщило региональное управление министерства внутренних дел России в Telegram-канале.

Предварительно, машины столкнулись на 679-м км автодороги. К текущему моменту никто из участников ДТП за медицинской помощью не обращался.

«Движение в сторону Красноярска по обеим полосам приостановлено», — подчеркивается в заявлении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

11 января в Республике Бурятия произошла авария с влетевшим в остановку автомобилем. На Ключевской улице в Улан-Удэ машина заехала на территорию, где стояли ожидавшие трамвая люди, а затем вылетела на рельсы. По словам очевидцев, в этот момент на остановке находились два человека — они получили травмы. На место ДТП выезжали сотрудники правоохранительных органов и медики.

За день до этого на улице Богдана Хмельницкого в Омске автомобиль «ВАЗ» сбил трех детей, переходивших дорогу в неположенном месте. Пострадали два мальчика 2010 и 2013 годов рождения, а также восьмилетняя девочка. Их доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Республике Коми машина столкнулась с грузовым поездом.