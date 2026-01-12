Размер шрифта
Пьяная водительница Lada наложила порчу на гаишника

В Башкирии водительница Lada прокляла инспектора ГИБДД и попала на видео 
В Башкирии водительница Lada с признаками опьянения обрушилась с проклятиями на остановившего ее инспектора ДПС. Видеозапись инцидента в патрульной машине разместил в своем Telegram-канале глава Госавтоинспекции Башкортостана Владимир Севастьянов.

«В рамках операции «Трезвый водитель» сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Лада Гранта». Во время проверки документов у водителя, 43-летней женщины, были выявлены явные признаки алкогольного опьянения», — написал он.

Согласно видеозаписи, женщина призналась, что накануне употребляла самогон. Инспектор ДПС предложил ей пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако она отказалась и стала высказывать проклятия в адрес полицейского и его семьи.

«Чтобы вас... Бог вас наказал! У тебя в жизни никогда хорошего не будет! Твоих детей не будет, твоей жены не будет, твоих... вообще ни у кого не будет! И тебе потом будет плохо, вспомнишь мои слова», — заявила задержанная.

Ранее в МВД предложили выдавать водительские права по новым правилам.
 
