Движение на Крымском мосту временно перекрыли

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причины введения ограничений не уточняются. Данные о перекрытии появились в 15:05 по московскому времени. До этого сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

До этого Mash сообщил, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. Telegram-канал пишет, что в ней надо указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят.

