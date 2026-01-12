Размер шрифта
Продажи китайских автомобилей в России рухнули на 26%

Виталий Аньков/РИА Новости

В России в 2025 году продажи китайских автомобилей сократились на четверть. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

«2025 год стал для китайских брендов на российском рынке годом охлаждения после взрывного роста. За год россияне купили 672 431 новый китайский автомобиль, что на 26% меньше, чем в 2024-м (905 949 ед.)», — сообщает агентство.

В декабре 2025 года продажи у «китайцев» составили 56 881 единицу, на 15% ниже уровня декабря 2024 года.

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие новинки электромобилей «Амберавто» ждать в 2026 году.

