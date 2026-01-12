Юрист забрал себе машину новосибирца, объявив ее бесхозной

Размер шрифта
В Новосибирске юрист объявил бесхозной «Газель», принадлежащую местному жителю по имени Николай, и забрал ее себе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«По документам машина оформлена на мать Николая. На «Газели» он возил уголь родителям, вещи на дачу. Парковал всегда под окнами дома на Лесосечной в Ельцовке, но в июне 2024-го авто пропало. Хозяин обратился в полицию и узнал, что грузовичок «нашёл» юрист Михаил. Он объявил технику бесхозной и получил право её забрать», — отмечается в публикации.

Прежний владелец грузовика утверждает, что на нем стояли номерные знаки, но были неисправны тормоза, в результате машину увезли на эвакуаторе. По его словам, полиция отказывается заводить уголовное дело о краже, прокуратура возвращает его на доследование после жалоб. Юрист по имени Михаил, оформивший автомобиль на себя, согласен вернуть его прежнему владельцу после оплаты стоимости ремонта и 20% цены машины, утверждает Mash Siberia.

