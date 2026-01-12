Размер шрифта
В Госдуме высказались о введении новых дорожных знаков в России

Депутат Федяев: новые знаки направлены на снижение несчастных случаев на дорогах
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Новые дорожные знаки, которые были введены в России с 1 января 2026 года, направлены на снижение серьезных ДТП на дорогах. Об этом «Парламентской газете» сообщил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

По словам депутата, за последние несколько лет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» были обустроены миллионы элементов инфраструктуры. При этом Федяев отметил, что важно не только их количество, но и качество.

«Соответствие современным требованиям, поэтому мы с оптимизмом оцениваем обновление ГОСТ», — сказал он.

Напомним, с 1 января 2026 года в России начал действовать новый ГОСТ, который ввел ряд новых дорожных знаков, а также информационных табличек. Например, «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Этот знак обозначает искусственные неровности и информирует водителей о скорости, с которой их стоит проезжать.

Помимо этого, стоп-линии можно будет размещать как горизонтально, так и вертикально. А на знаке «Время действия» теперь допускается указывать месяцы, в которые он действует.

Также введен знак «Глухие», который будет расположен перед пешеходными переходами рядом с объектами, которые посещают глухие и слабослышащие людьми.

Кроме того, на знаке «Парковка (парковочное место)» теперь может быть дополнительно указан способ парковки автомобиля. В Росстандарте поясняли, что благодаря этому удастся сократить число дополнительных табличек в зонах парковки в два раза.

Ранее россиян предупредили о неочевидных зимних штрафах для автомобилистов.

