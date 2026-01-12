Размер шрифта
В Китае появится новый автомобильный бренд

BYD запустит в Китае новый автобренд Linghui
BYD

Китайский автомобильный концерн BYD запустит на домашнем рынке новый суббренд Linghui, который будет полностью ориентирован на такси и сервисы заказных поездок. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

В реестре Минпрома Китая появились четыре модели Linghui — e5, e7, e9 и M9. Все они сделаны на базе существующих массовых автомобилей BYD. Создание Linghui призвано разгрузить основной бренд и сохранить его привлекательность для частных покупателей.

О точной дате запуска бренда Linghui на китайском рынке не сообщается.

До этого сообщалось, что в России начались продажи рамного внедорожника Tank 400 нового модельного года.

Tank 400 получил встроенную мультимедийную платформу «Яндекс Авто» с доступом к навигации, музыке и аудиокнигам через «Яндекс ID», а также возможность удалённой установки обновлений по Wi-Fi или мобильной сети.

Внедорожник Tank 400 снабжен бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с. и девятиступенчатой трансмиссией. Его длина — 4 985 мм, колесная база – 2 850 мм, дорожный просвет – 235 мм.

Ранее россиянам рассказали, какие новинки электромобилей «Амберавто» ждать в 2026 году.

