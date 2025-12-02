На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа российская цена обновленного внедорожника Tank 400

В России начались продажи обновленного внедорожника Tank 400 за 6,1 млн рублей
Tank

В России начались продажи рамного внедорожника Tank 400 нового модельного года, сообщает пресс-служба Tank.

Как сообщает пресс-служба бренда, Tank 400 получил встроенную мультимедийную платформу «Яндекс Авто» с доступом к навигации, музыке и аудиокнигам через «Яндекс ID», а также возможность удалённой установки обновлений по Wi-Fi или мобильной сети.

Стоимость такого автомобиля в комплектации Premium4 составляет 6,1 млн рублей, включая НДС.

Внедорожник Tank 400 снабжен бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с. и девятиступенчатой трансмиссией. Его длина — 4 985 мм, колесная база – 2 850 мм, дорожный просвет – 235 мм.

Предусмотрена система полного привода (Torque-on-Demand) с муфтой автоматического распределения тяги на переднюю ось с возможностью полной блокировки.

Внедорожник от 0 до 100 км/час разгоняется за 9,7 с. расход топлива в смешанном цикле составляет 10,2 л. на 100 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

В базовую версию входят цифровая приборная панель, мультимедийная система, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль.

Ранее сообщалось, что в России появится новый кроссовер Jaecoo.

