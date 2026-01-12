Учительницу из США обвинили в изнасиловании школьника в машине в присутствии двух подростков

В США 26-летнюю учительницу судят за изнасилование школьника в автомобиле на парковке торгового центра, сообщает Kris 6 News. В связи с инцидентом, произошедшем в 2024 году, Джейден Рене Чарльз предстала перед судом для проведения предварительного слушания.

«Согласно судебным документам, Чарльз, которой на тот момент было 24 года, отвезла троих учеников, включая 14-летнего мальчика, 16-летнего мальчика и 15-летнюю девочку, на парковку магазина. В документах говорится, что она обвязала одеялом подголовники передних сидений своего внедорожника», — отмечается в публикации.

Затем она вступила в интимные отношения с 14-летним подростком на переднем сиденье автомобиля, двое других подростков в это время находились на заднем сиденье. В ходе расследования инцидента двое других подростков заявили, что учительница вступала в интимные отношения и с ними.

До ареста в 2024 году Чарльз работала учителем естественных наук в средней школе Агуа-Дульсе. Она обвиняется по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии над ребенком и в том, что состояла в отношениях с несколькими учениками.

