Дептранс Москвы спрогнозировал заторы на МКАД 12 января

В российской столице вечером 12 января возможны затруднения движения на ТТК и МКАД. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

«Вечером возможны локальные затруднения на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца, — сообщает канал.

В ведомстве автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

До этого в Гидрометцентре России рассказали, что прошедший 9 января в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет. По данным синоптиков, за сутки в пятницу выпало 21,4 миллиметра осадков ( 40% месячной нормы). Отмечается, что таким образом был обновлен рекорд количества осадков для этой даты, до этого первенство оставалось за 9 января 1976 года с показателями в 12,9 миллиметра.

Ранее прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве.