Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Дептранс Москвы спрогнозировал заторы на МКАД 12 января

Дептранс Москвы спрогнозировал на ТТК и МКАД вечером 12 января
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В российской столице вечером 12 января возможны затруднения движения на ТТК и МКАД. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

«Вечером возможны локальные затруднения на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца, — сообщает канал.

В ведомстве автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

До этого в Гидрометцентре России рассказали, что прошедший 9 января в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет. По данным синоптиков, за сутки в пятницу выпало 21,4 миллиметра осадков ( 40% месячной нормы). Отмечается, что таким образом был обновлен рекорд количества осадков для этой даты, до этого первенство оставалось за 9 января 1976 года с показателями в 12,9 миллиметра.

Ранее прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597961_rnd_7",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Как сделать возвращение к работе после каникул менее невыносимым? Топ простых советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+