Марка Haval подняла цены на свои автомобили

Китайский бренд пересмотрел цены на большинство из представленных на российском рынке моделей. Как сообщает издание «Автоновости дня», подорожание затронуло весь модельный ряд, за исключением кроссовера Haval Jolion.

Как выяснили аналитики, проведя мониторинг актуальных прайс-листов, рост цен составил от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, у некоторых автомобилей (например, Haval F7) из продажи исчезли версии 2024 года, но появились модификации 2026 года.

Как ранее отмечали опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты, подорожание новых машин неминуемо из-за повышения НДС и утилизационного сбора, поэтому уже в первые месяцы нового 2026 года российский авторынок ждет очередной спад.

Притом купить прошлогодний экземпляр со скидкой будет трудно: «Массовых распродаж автомобилей 2024–2025 годов в 2026 году мы не ожидаем», — заявлял директор розничных продаж «Авилона» Илья Петров.

С конца ноября складские запасы у большинства импортеров и дилеров существенно сократились, а по ряду моделей уже сформировался дефицит.

Ранее стало известно, какие новые автомобили появятся на российском рынке в 2026 году.