«Автомобилем года» впервые за 52 года объявлен Mercedes

Жюри, включавшее 59 журналистов из 23 стран, выбрало победителем новый седан Mercedes CLA. В семерку финалистов также вошли Skoda Elroq, Kia EV4, Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Dacia Bigster и Renault 4.

Это вторая победа немецкого бренда за время проведения конкурса Car of the Year. Так, 52 года назад, в 1974 году, обладателем престижного титула была признана модель 450 SE/SEL.

Новый CLA построен на модульной платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая рассчитана как на автомобили с ДВС, так и на электрокары.

Колесная база выросла на 61 мм относительно прежней модели (до 2790 мм). В длину седан стал больше на 35 мм (4723 мм), в ширину — на 25 мм (1855 мм), а в высоту — на 29 мм (1468 мм).

Возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию в настоящее время вряд ли требуется. Такое мнение высказал генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

«Скажем так, у них есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня», — отметил он.

Ранее в России призвали не мешать возвращению западных брендов на рынок.