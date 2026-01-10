Трассу М-7 во Владимирской области сузят на время ремонтов

На трассе М-7 во Владимирской области частично закрывают четыре путепровода

ФКУ «Упрдор «Москва — Нижний Новгород»» приступает к ремонту мостов и путепроводов на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области, сообщает пресс-служба организации.

С 10 января мост через реку Колокша на 166-м километре трассы в Собинском районе сузят до двух полос.

С 12 января на трех путепроводах, расположенных на 170-м, 171-м и 180-м километрах автомагистрали (это Южный обход города Владимира), будет запущено реверсивное движение.

Государственная компания уточняет, что ограничения продлятся до 31 октября 2026 года. В свою очередь, автомобилисты уверены, что магистраль парализуют пробки.

В пятницу 9 января снегопад стал причиной пробок на нескольких федеральных трассах. Водители провели в заторах до 16 часов — люди делились бензином, чтобы доехать домой.

Так, на трассе М-8 на въезде в Ярославскую область со стороны Москвы сотни автомобилей застряли в сугробах: до Переславля-Залесского люди ехали 20 км с 16:00 до часу ночи. К утру субботы 10 января ситуация нормализовалась.

При этом аномальный снегопад, обрушившийся на центральные регионы России, продолжает испытывать на прочность дорожные службы, которые пока не справляются с резко возросшей нагрузкой: автомобилисты часто вынуждены самостоятельно расчищать дороги и тротуары.

Ранее синоптики назвали количество выпавших 9 января в Москве осадков.