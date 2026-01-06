Видео: на трассе в Удмуртии произошло ДТП с разливом нефти

В Удмуртии нефть разлилась по трассе в момент ДТП

На трассе в Удмуртии произошло ДТП с розливом нефти. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«По предварительной информации, во время движения у тягача отсоединился полуприцеп с цистерной, что привело к разливу нефтепродуктов», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что на место ДТП прибыли спасательные службы. В МЧС заявили, что в результате аварии пострадавших нет. Специалисты отметили, что угрозы попадания нефти в близлежащие водные объекты нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы города: к ликвидации последствий привлекли 35 человек и 15 единиц спецтехники.

