Nissan с двухлетней девочкой разбился в серьезном ДТП

В Омской области Nissan с двухлетней девочкой столкнулся с Opel
Госавтоинспекция Омской области

В Омской области автомобиль Nissan врезался в Opel, есть пострадавшие. Об этом сообщает Госавтоинспекция Омской области в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 07:40 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Омск – Красноярка. <…> водитель автомобиля «Опель», женщина 1977 г. р., двигаясь по указанной автодороге, в районе 25-го километра выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением мужчины 1965 г. р.», — говорится в публикации.

На кадрах заметно, что машины разбились в ДТП. По данным канала, в результате аварии травмы получили оба водителя, а также три пассажира Nissan, в числе которых двухлетняя девочка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в серьезном ДТП.

Ранее появились кадры с места серьезного ДТП в Сочи, на месте реанимация.

